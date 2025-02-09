سكرتير بني سويف يترأس الاجتماع الدوري لمجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب

عقد اللواء حازم عزت، السكرتير العام لبني سويف، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بديوان المحافظة،وبحضور:عامر نصر الدين مدير المركز،محمد أبو الفتوح مدير عام الشؤون القانونية، عماد ربيع مدير الشؤون المالية،هيثم محمد قائم بعمل مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالديوان العام

ناقش السكرتير العام سير العمل بالمركز واعتماد التوصيات المتعلقة بخطة تطوير الأداء ومنظومة العمل،علاوة على استعراض التقرير الإداري والمالي للمركز عن الدورات المنفذة خلال يناير 2025 ،بجانب مناقشة سبل وآليات تحسين برامج التدريب بالمركز، ودعمه بأحهزة ومستلزمات فنية وتقنية لتعزيز منظومة ومستوى الخدمات التي يقدمها في مجال الدورات التدريبية ، لاسيما الدورات المرتبطة بتأهيل الشباب والخريجين بسوق العمل