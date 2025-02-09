ads
الأحد 09 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير بني سويف يترأس الاجتماع الدوري لمجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب

اجتماع السكرتير العام
اجتماع السكرتير العام ببني سويف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 عقد اللواء حازم عزت، السكرتير العام لبني سويف، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بديوان المحافظة،وبحضور:عامر نصر الدين مدير المركز،محمد أبو الفتوح مدير عام الشؤون القانونية، عماد ربيع مدير الشؤون المالية،هيثم محمد قائم بعمل مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالديوان العام

 ناقش السكرتير العام سير العمل بالمركز واعتماد التوصيات المتعلقة بخطة تطوير الأداء ومنظومة العمل،علاوة على استعراض التقرير الإداري والمالي للمركز عن الدورات المنفذة  خلال يناير 2025 ،بجانب مناقشة سبل وآليات تحسين برامج التدريب بالمركز، ودعمه بأحهزة ومستلزمات فنية وتقنية لتعزيز منظومة ومستوى الخدمات التي يقدمها  في مجال الدورات التدريبية ، لاسيما الدورات المرتبطة بتأهيل الشباب والخريجين بسوق العمل

إجتماع مجلس إدارة السكرتير العام لبني سويف الحاسب الآلي الإجتماع الدوري برامج التدريب تكنولوجيا المعلومات