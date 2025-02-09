الدوري الإسباني.. برشلونة في مواجهة قوية أمام إشبيلية «فيديو»

على ملعب رامون سانشيز بيزخوان سيكون برشلونة أمام اختبار صعب عندما يحل ضيفا على إشبيلية ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني، حسبما جاء في فضائية «القاهرة الإخبارية»، عبر عرض تقرير تلفزيوني بعنوان «الدوري الإسباني.. برشلونة في مواجهة قوية أمام إشبيلية».



الفريق الكتالوني يخوض موقعة محفوفة بالمخاطر



وأشار التقرير إلى أن الفريق الكتالوني يخوض الموقعة المحفوفة بالمخاطر ومعه 45 نقطة، بعد خوض 22 جولة منذ بداية الموسم، حقق خلالها 14 انتصارا وتعادل في 3 مباريات، بينما تلقى الخسارة في 5 جولات.



ويضع نجوم البلوجرانا الفوز بالمباراة والنقاط الثلاث نصب أعينهم من أجل تقليص الفارق في الصدارة والإبقاء على آمالهم بالمنافسة على اللقب وسط منافسة شرسة من جانب قطبي مدريد.



عدم انهزام البرسا في أي مباراة منذ خسارته أمام أتلتيكو مدريد



ولفت التقرير إلى أنه منذ الخسارة أمام أتلتيكو مدريد العام الماضي، لم ينهزم البرسا في أي مباراة واستطاع أن يحقق الفوز في 5 لقاءات والتعادل مرتين في آخر 7 مباريات بكل البطولات، وتؤكد الأرقام أن نادي برشلونة يمثل أكبر عقدة لإشبيلية في هذا القرن، حيث لم يحقق الأخير سوى انتصار واحد على برشلونة في الدوري الإسباني خلال آخر 15 عاما.



في المقابل يتطلع إشبيلية لتحقيق الفوز بهذه المباراة من أجل تحسين أوضاعه في جدول الترتيب، حيث لم يجمع الفريق سوى 28 نقطة، ولم يحقق الفريق الأندلسي الفوز في آخر مباراتين، كما أنه حقق انتصارا وحيدا في آخر 5 مباريات بالليجا.