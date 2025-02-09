فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق ببني سويف لأعمال صيانة

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف،أنه سيتم فصل التيار الكهربائي بداية من الساعة 8.30صباحا حتى الساعة 12 ظهرا وعلى مدار 3 أيام "بداية الثلاثاء ، الأربعاء و الخميس 11 و12 و13 فبراير الجاري "عن عدة مناطق بمدينة بنى سويف العاصمة، لإجراء الصيانة اللازمة ورفع كفاءة الشبكات والمحولات وصيانة مغذيات الأزهري وطريق الفيوم والزراعة

وبحسب بيان القطاع ،تقرر قطع الكهرباء "يوم الثلاثاء" عن (جزء من شارع عزت غيضان من شركه الفيل حتى محطة الصرف ، محطة الصرف الصحي والجمعية الزراعية بالأزهري ، شارع المصرف يمين وشمال،كنيسة الأزهرى"الملاك ميخائيل" والمنطقة المجاورة ، أبراج صفا مكة ، جزء من شارع البشرى ، بنزينة التعاون على طريق ببا الزراعة بجوار موقف محى الدين

فيما يتم قطع التيار "يوم الأربعاء" عن مناطق (منطقة الأزهرى من بعد الكنيسة حتى نهاية الشارع بطريق الفيوم ،منطقة الكوم الأحمر من طريق الفيوم، طريق الفيوم ،مركز الرواد للعيون، مستودع البترول الأزهرى،طرق الفيوم القديم،كوبرى الفيوم والمنطقة المجاورة ،محطة الغاز الطبيعي ، عزبه حسن عيسي)

في حين يتم قطع التيار "يوم الخميس" عن مناطق (الصندوق الاجتماعي "جهاز تنمية المشروعات الصغيرة" ، جزء من خلف الرمد، حضانة روح الحياة ،خلف مدرسة الزراعة ،عزبة الشركة ،جزء من صلاح سالم منطقه كشرى البكري ،منطقة وشارع البشرى ناحيه طريق الفيوم)

وإذ يتقدم القطاع باعتذار للمواطنين عن هذا القطع نظرا لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، فإنه يناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار