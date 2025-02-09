تحرير 150 مخالفة لمحال تجارية ومخابز ببني سويف خلال أسبوع

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية .

جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 1 حتى 7فبراير الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامةالمواطنين.

تضمن التقرير الذي أعده المهندس محمد عبد الرحمن مدير عام مديرية التموين، الإشارة إلى تشكيل عدد من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع اللحوم والأسماك وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص الطب البيطري - مفتشى الأغذية المراقبة الحالة التموينية ومتابعة السلع الغذائية المعروضة واحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وكذلك الإعلان عن الأسعار وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.

أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 66 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 14 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 10 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، 3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 7 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، 5 محاضر لعدم وجود ميزان حساس وسجل زيارات، 27 محضر للتصرف في كمية من حصص دقيق المخابز البلدية.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر فبراير للبدالين بنسبة 50 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 4 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار ، محضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

وفي مجال الأسواق العامة، نفذت الأجهزة الرقابية حملات موسعة شملت عددًا من المحلات والمنشآت التجارية والمستودعات، وأسفرت هذه الحملات عن ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية تم تداولها في بعض المحلات، حيث تم تحرير محضرين ضد أصحاب المحلات لحيازة وعرض سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إذ تم ضبط 231 كيس شعرية و29 زجاجة مياه معدنية و32 عبوة مستحضرات تجميل جميعها منتهية الصلاحية. وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما شملت الحملة ضبط سلع مجهولة المصدر حيث تم تحرير محضرين ضد أصحاب محلات لقيامهم بحيازة وعرض سلع بدون فواتير أو مستندات تدل على مصدرها. وأسفرت الحملة عن ضبط طن دقيق، و500 كجم أرز، و1000 عبوة بطاطس شيبسي، وطن علف حيواني، بالإضافة إلى 20 عبوة أعلاف تسمين و24 عبوة مشروبات طاقة، جميعها مجهولة المصدر، وقد تم التحفظ على كافة السلع المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

بينما تم تحرير محضر ضد أحد التجار التموينيين بسبب تصرفه في 208 كجم من السكر التمويني و99 عبوة من زيت الطعام التمويني في السوق السوداء، كما تم تحرير محضر وضبط 325 علبة سجائر أجنبية مهربة إلى البلاد بطرق غير شرعية وغير محددة عبر القنوات الرسمية، في حين تم تحرير محضر ضد أحد التجار لقيامه بعرض زيوت سيارات مجهولة المصدر وغير مصاحبة للفواتير، حيث تم ضبط 91 جركن زيوت سيارات، بعبوة 20 لتر لكل جركن، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

فيما تم تحرير محضرين ضد المسؤولين عن محطات وقود السيارات لقيامهم بتصرفات غير قانونية في المواد البترولية المدعمة من الدولة، حيث تم ضبط 98,660 لتر سولار و1005 لتر بنزين 92 تم بيعها في السوق السوداء بشكل غير مشروع، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وعرضهم على النيابة العامة، ومحضرين ضد المسؤولين عن إدارة طلمبات رصيف تموين السيارات، لعدم حصولهم على التراخيص اللازمة من الهيئة المصرية العامة للبترول للعمل في مجال المواد البترولية، حيث تم ضبط 1100 لتر سولار و700 لتر بنزين 80 وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر ضد مسؤول محطة لقيامه بتجميع مواد بترولية مدعمة من الدولة وبيعها في السوق السوداء. حيث تم ضبط 12,941.8 لتر سولار و5538 لتر بنزين 92.

كما تم تحرير محضر ضد أحد منافذ توزيع أسطوانات البوتاجاز لوجود اختلاف في المبيعات والكميات الواردة للمنافذ، حيث تم ضبط عجز يقدر بـ 5420 أسطوانة بوتاجاز منزلية، وتم تحرير محضر ضد أحد المسؤولين لعدم انتظام القيد في سجل المواد البترولية بالمحطة، وكذلك تم تحرير محضر ضد مسؤول مستودع بوتاجاز لعدم الاحتفاظ بالإخطارات الشهرية الخاصة بحركة الغاز، و7محاضر للغلق في أوقات العمل الرسمية.

وفيما يخص الأنشطة التجارية، تم تحرير 7 محاضر ضد المسؤولين عن محلات تجارية لمخالفتهم قانون فتح المحلات وعدم الحصول على التراخيص اللازمة، كما تم تحرير 24 محضرًا ضد العاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حملهم شهادات صحية سارية، و25 محضر ضد المسؤولين عن الأنشطة التجارية لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات وفقًا للتعليمات.