ضبط 10 أطنان ملح طعام مجهول المصدر بالعاشر من رمضان

شَنت إدارة تموين العاشر من رمضان اليوم حملة تموينية برئاسة المهندس مصطفى عبد القادر مدير الإدارة للمرور على المخابز البلدية بدائرة المدينة وتم تحرير 13 محضر إثبات حالة ضد أصحاب المخابز المخالفة .

وتم تحرير محضر رقم 711 جنح تالت العاشر من رمضان ضد صاحب مخزن لتكرير ملح الطعام لإدارة مخزن بدون ترخيص وتم ضبط 10 طن ملح طعام يودى ناعم .

وتحرير محضر رقم 712 جنح تالت العاشر من رمضان ضد صاحب مخزن لتعبئة الأغذية وذلك لمزاولة نشاط تجارى بدون ترخيص وتم التحفظ على 100كرتونه شيبسي .

كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار وعدم وجود شهادة صحية .

وبالإشتراك مع الطب البيطري تم ضبط 50 كيلو لحوم بدون أختام و 70 كيلو سمك ولحم مفروم وكبده وفراخ مجمده مجهولة المصدر ، وقد تحرر 9 محاضر جنح برقم ( 814 ، 815 ، 817 ، 469 ، 470 ، 1305 ، 1306 ، 1059 ، 1060).

ومن جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.