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الأحد 09 فبراير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بيطرى الشرقية يُنظم ندوة تثقيفية بعنوان "إدارة الفكر البشرى فى ظل التغيرات المعاصرة"

ندوة الطب البيطري
ندوة الطب البيطري
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أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية وذلك من خلال الإستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

واشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أن مديرية الطب البيطري بالشرقية قامت بتنظيم ندوة تثقيفية بعنوان "إدارة الفكر البشرى فى ظل المتغيرات المعاصرة "تكنولوجيا المعلومات" و ذلك بحضور كلاً من الدكتور رفعت الخضرى نقيب البيطريين الأسبق وعدد من الأطباء البيطريين ومديرى الإدارات الداخلية وبعض  مديرى الادارات الخارجية بالمديرية وأطباء الإدارات الداخلية والعاملين بالمديرية

أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن الندوة تأتى لنقل الخبرات فى مجال التكنولوجيا و كيفية الإستخدام الإيجابي لها.

كما قام الدكتور عبد الناصر عواد مستشار وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنسق اللجنة الإستشارية لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية بإلقاء محاضرة عن إدارة الفكر البشرى فى ظل التغيرات المعاصرة (تكنولوجيا المعلومات حيث أوضح أهمية التكنولوجيا وكيفية الإستخدام الإيجابى للتكنولوجيا وكيفية تجنب إستخدامها سلبيا.

الأطباء البيطريين الثروة الحيوانية والداجنة الطب البيطري بالشرقية الطب البيطري المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية