وزير خارجية أوكرانيا السابق يستبعد التوصل لاتفاق لإنهاء الصراع مع روسيا خلال 100 يوم

أعرب وزير الخارجية الأوكراني السابق دميترو كوليبا عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتمكن من التفاوض لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية في غضون 100 يوم وفقا للهدف الذي حددته الإدارة الأمريكية لإنهاء الصراع.

وقال كوليبا - في تصريحات خاصة لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم /الأحد/ - إن الاقتراح بتجميد الصراع وتأجيل حصول أوكرانيا على عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو) سيشجع روسيا على مواصلة القتال".

وأوضح أنه بالتخلي عن هاتين النقطتين فإن ذلك سيشجع روسيا على "إنهاء المهمة"، بينما تتظاهر بأنها منخرطة في محادثات بناءة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان ترامب قد كلف مبعوثه الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوج، بمهمة طموحة تتمثل في إنهاء الصراع الروسي-الأوكراني الدائر خلال 100 يوم فقط.

