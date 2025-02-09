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الأحد 09 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس مجلس الشعب الصومالي يستقبل السفير الإيطالي

الصومال
الصومال
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 بحث رئيس مجلس الشعب الفيدرالي الصومالي السيد شيخ آدم محمد نور، مع السفير الإيطالي لدى البلاد بييرماريو داكو كوبي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والصداقة البرلمانية.
وأشاد رئيس مجلس الشعب الصومالي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم /الأحد/ - بعمق العلاقات التي تربط كلا البلدين، معربًا عن شكره وتقديره للحكومة الإيطالية والإتحاد الأوروبي لدعمهم المستمرللصومال.
من جهته.. أشار السفير الإيطالي إلى أن الصومال وإيطاليا تربطهما علاقات وطيدة راسخة في مختلف المجالات.
تجدر الاشارة إلى أن السفيرالإيطالي لدى الصومال بييرماريو داكو كوبي، ووزيرالإعلام والثقافة والسياحة الصومالي داود أويس جامع، افتتحا اليوم استديوهات التلفزيون الوطني بعد أن تم تحديثها وتجهيزها بمعدات حديثه.

الصومال ايطاليا