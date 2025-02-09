مسؤول فلسطيني: الاحتلال ينفذ عدوانا غير مسبوق على مخيمات طولكرم بالضفة الغربية

أكد محافظ طولكرم عبد الله كميل، اليوم /الأحد/ أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حاليا عدوانا غير مسبوق على مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة، معربا عن رفضه محاولات تهجير الفلسطينيين وضم أجزاء من غزة والضفة الغربية.

وقال كميل - في مداخلة هاتفية مع قناة (القاهرة الإخبارية) - إن "الاحتلال يجتاح مخيم نور شمس ويحاصره من عدة اتجاهات، كما يمنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى عدد من المصابين داخل المخيم"، مشيرا إلى أن "هناك حالات نزوح قسري إلى عدة مناطق، ما يزيد صعوبة الوضع الإنساني للمواطنين".

وأشار إلى "نزوح أكثر من 85% من سكان مخيم طولكرم جراء العملية العسكرية الإسرائيلية الموسعة التي تستهدف جميع المخيمات في شمال الضفة الغربية"، مؤكدا أن "الاحتلال يسعى من وراء هذا لتغيير طبيعة مخيمات اللاجئين والسيطرة على جزء كبير من الضفة الغربية".

ووجه محافظ طولكرم دعوة للمجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على المحافظة ومخيماتها، مستنكرا الدعم الأمريكي المتواصل لمخططات تهجير الشعب الفلسطيني.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن - في وقت سابق اليوم - بدء تنفيذ عملية عسكرية بمخيم نور شمس في الضفة الغربية.