زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب البحر الكاريبي قبالة جزر الكايمان

أعلن المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي، أن زلزالا بلغت شدته 7.6 درجة على مقياس ريختر ضرب البحر الكاريبي قبالة جنوب غرب جزر الكايمان.

وذكر المركز- حسب ما نقلته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، اليوم /الأحد/- أن مركز الزلزال وقع على بعد 209 كيلومترات من جنوب غرب "جورج تاون" عاصمة جزر الكايمان، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وأفاد نظام التحذير الأمريكي من أمواج المد العاتية (تسونامي)، بعدم وجود مخاطر على البر الرئيس للولايات المتحدة، ولكنه أصدر تحذيرا من أمواج المد العاتية لـ"بورتوريكو" وجزر "فيرجن" الأمريكية، والذي تم إلغاؤه في وقت لاحق.

وأصدرت حكومة جمهورية الدومينيكان تحذيرا من (تسونامي)، ودعت سكان المناطق الساحلية إلى الانتقال لمناطق مرتفعة، ولكنها ألغت التحذير لاحقا.

كما حثت السلطات في كل من كوبا وهندوراس مواطني البلدين على الابتعاد عن الشواطئ.