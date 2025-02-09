وزير الإسكان يتابع معدلات تسويق ومبيعات مشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً، مساء أمس، مع مسئولي شركة فاوندرز للتسويق العقاري، لمتابعة معدلات الشركة لتسويق وحجم مبيعات بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك ضمن اجتماعاته الدورية مع شركات التسويق والتطوير العقاري، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والهيئة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار المهندس شريف الشربيني إلى أن وزارة الإسكان، قامت خلال الفترة الماضية، بتنفيذ عددٍ كبيرٍ من الوحدات السكنية المُتنوعة، في عدد من المدن الجديدة، مؤكدا أن الوزارة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بالمشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة، ورفع نسب الإشغال والسكن بتلك المدن، وتعظيم العوائد لمواصلة جهودها في تنفيذ المشروعات السكنية والتنموية بأنواعها المختلفة لتلبية احتياجات ومتطلبات شرائح الدخل المتعددة للمجتمع المصري.

واستعرض وزير الاسكان خلال اللقاء موقف المبيعات الخاص بالوحدات التي تعمل الشركة على التسويق لها، كما استعرض عددا من الفرص الاستثمارية، مؤكدا أنه يتم العمل على التوسع في مشروعات الشراكة مع الشركات المختلفة، بكل أنماط الاستثمار خلال الفترة المقبلة.