جبالي يعنف أحد النواب: لا يوجد في مصر تشريعات وقوانين سيئة السمعة

رفض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ما ذكره النائب محمد عبدالعليم داود، بأن في مصر قوانيين وتشريعات سيئة السمعة.

وأضاف: "لا يوجد في مصر تشريعات وقوانيين سيئة السمعة، بل هناك مؤسسات منضبطة تعمل على أن تكون تشريعات مصر متميزة، والقضاء المصري يحترم في جميع أنحاء العالم، ومجلس النواب محترم وله سمعته الطيبية بين برلمانات العالم".

وتابع: "كما أننا لدينا المحكمة الدستورية العليا المراقبة على كافة التشريعات والتي هي مشهود لها من الجميع بالداخل والخارج، وأتشرف بأنني كنت أحد افرادها وأنتمي إليها وترأستها".

وأكمل: "لذلك علينا عدم جلد الذات أو التقول بأقوال دون قصد يتلقفها البعض ليتغني بها ضد مصر، وهذا أمر لا يمكن قبوله، لذلك اقترح على المجلس حذف تلك الكلمة من المضبطة".

ووافق المجلس على حذف الكلمة من مضبطة المجلس.