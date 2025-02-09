مصرع شاب صدمته سيارة مسرعة بالصف أثناء عبوره الطريق

كشفت تحقيقات نيابة جنوب الجيزة تفاصيل حادث وفاة شاب صباح اليوم بمركز الصف جنوب الجيزة، وتبين أن الشاب لقى مصرعه بعدما صدمته سيارة ملاكى أثناء عبوره للطريق، وتم نقل المتوفى إلى مشرحة المستشفى، حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بوجود حادث تصادم على أحد طرق مركز الصف، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة ملاكى مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات وتوفي، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة لضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.