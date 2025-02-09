مشاورات جديدة بين وكالة الطاقة الذرية وروسيا

شهدت العاصمة الروسية موسكو عقد جولة جديدة من المشاورات بين الإدارات الروسية المعنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، حيث ترأس الوفد الروسي المدير العام لشركة "روساتوم" أليكسي ليخاتشوف، فيما ترأس الوفد الآخر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

ضم الوفد الروسي عددًا من الشخصيات وهم رئيس "روستيكنادزور" ألكسندر ترمبيتسكي (وهي الهيئة الإشرافية لحكومة روسيا بشأن القضايا البيئية والتكنولوجية والنووية)، والممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية الروسية، وفرق الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية وخدمة الحرس الوطني الفيدرالي.

وأكد الطرفان خلال المشاورات على أهمية تعزيز التعاون بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة في مجال تأمين محطات الطاقة النووية مع التركيز على محطة زابوروجيا للطاقة النووية. وقد قدّم أليكسي ليخاتشوف تقييمًا واضحا للوضع الحالي، مشيرًا إلى الجهود المكثفة التي تبذلها روسيا لضمان التشغيل الآمن للمحطة، في ظل الهجمات المستمرة التي تتعرض لها مدينة إنيرغودار المجاورة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. كما شدد ليخاتشوف على الدور المحوري للتعاون المستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ي تعزيز أمن المنشآت النووية..

من جانبه استعرض رافائيل غروسي نهج الأمانة العامة للوكالة في تنظيم العمل في محطة زابوروجيا، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر مع روسيا، كما تطرق الى زيارته الأخيرة إلى أوكرانيا. وقد ناقش الطرفان مسألة التناوب المنتظم لخبراء الوكالة في محطة زابوروجيا لضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة.

فضلا عن ذلك، تناولت المشاورات مجالات اخرى للتعاون المشترك بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أكد الطرفان التزامهما بتوسيع نطاق التواصل المنتظم وتعزيز التعاون الثنائي في المستقبل.

وتستمر هذه المشاورات ضمن إطار التعاون الهادف إلى تعزيز الأمن النووي على الصعيدين الإقليمي والدولي.