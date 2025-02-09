نقل عبر مركب في النيل.. مراسم تشييع جثمان الأمير كريم أغاخان الرابع بأسوان

شهدت محافظة أسوان اليوم انطلاق مراسم تشييع جثمان الأمير كريم الحسيني أغاخان الرابع، الإمام الـ49 للطائفة الإسماعيلية، يتقدمها اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والأمير رحيم أغاخان، الأغاخان الخامس، وأفراد أسرته، إلى جانب عدد من القيادات بالمحافظة.

مراسم تشييع الأمير كريم أغاخان الرابع إلي مثواه الأخير بأسوان

نقل الجثمان عبر مركب في النيل إلى مثواه الأخير بمقبرة الأغاخان غرب أسوان

وانطلقت الجنازة من أمام مقبرة العقاد مرورًا بميدان الدكتور مجدي يعقوب أمام مجمع محاكم أسوان، قبل أن يتم نقل الجثمان عبر عدد من المركب النيلية إلى البر الغربي لنهر النيل لمثواه الأخير بمقبرة الأغاخان غرب أسوان، حيث يرقد الأغاخان الثالث السلطان محمد شاه الحسيني، في المقبرة التي شُيدت على ربوة عالية بطراز فاطمي مميز.

وصرح محافظ أسوان أنه بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية تم الإعداد والتجهيز علي أكمل وجه لمراسم جنازة الأمير الراحل كريم أغاخان ، مشيدا بالدور الرائد لشبكة أغاخان ، ومنها مؤسسة أم حبيبة ، والتى قامت بتنفيذ العديد من البرامج التنموية فى خدمة المجتمع الأسوانى لكونها رافداً هاماً من روافد العمل الخيرى والأهلى على مدار العقود الماضية بداية من عشق الراحل أغاخان وزوجته البيجوم لأسوان .

ولفت محافظ أسوان إلى دعم شبكة الأغاخان لخطط المحافظة من أجل رفع المستوى الصحى والمعيشى لأهلها فى القرى والمناطق السكنية الشعبية وخاصة مشروع القروض المتناهية الصغر مما يؤكد على أن منظمات المجتمع المدنى هى شريك أساسى فى إحداث التنمية الشاملة .

وكان جثمان الأمير كريم أغاخان، الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي بمدينة لشبونه البرتغالية عن عمر يناهز 88 عامًا، قد وصل أمس إلى مطار أسوان الدولي ، برفقة أسرته التي جاءت للمشاركة في مراسم التشييع.

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