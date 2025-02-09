ضبط 7 أطنان دقيق أبيض مدعم خلال 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط حوالي 7 طن من الدقيق (أبيض، بلدي مدعم) خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وضمان إحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأسعار تتجاوز المعدلات المقررة، وعدم الإعلان عن الأسعار بشكل قانوني.