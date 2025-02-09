بطريرك الموارنة: الثقة بانتخاب رئيس لبنان زادت بتأليف الحكومة

الأحد 09/فبراير/2025 - 12:13 م

ترأس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، قداس مار مارون في كاتدرائية مار جرجس بوسط بيروت، بحضور رئيس الجمهورية جوزيف عون، و خلال عظته اشار الي ان اللبنانين احتفلوا بهذا العيد هذا العام وسط فراغ رئاسي دام اكثر من سنتين معربا عن امله في ان يعيد انتخاب رئيس جديد الثقة الي قلوب اللبنانين و الي الدول العربية و الغربية .

وشدد على أنّ "الثقة زادت بالأمس بتأليف الحكومة الموصوفة بالاخلاص والانقاذ"، وقال إنّ "جميع الوزراء واعدون ونتمنّى لهم النجاح في المهام الكبيرة التي تنتظرهم".

وقال الراعي: "أوقفوا فقدان السيادة والاعتداء على الدستور. لقد اختنق الشعب من الجمود"، موضحًا أنّ "الخطر الحقيقي الذي يواجهه لبنان هو الانزلاق في محور الانحطاط"، مشددًا على "أننا يجب أن ننحاز إلى محور الحضارة والرقي والحياد مطروح لانقاذ وحدة لبنان أكثر من بقاء لبنان بحدّ ذاته"، وتابع: "الحياد هو أمن داخلي ودفاع خارجي".

إلى ذلك، أشار الراعي في المناسبة إلى أنّ مار مارون "قضى حياته في الصلاة والتأمل في كلام الله، وخصّه الله بنعمة الشفاء"، مضيفًا "راحت حياة شعب مارون تصارع في الجهاد والصمود والقداسة في لبنان الوعر المسالك، فإذا بهذا الشعب يرتبط بأرض لبنان الجديد".