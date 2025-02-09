عضو بـ "الصناعات النسيجية": أمريكا تستحوذ على 40% من صادرات الملابس الجاهزة خلال 2024

قال المهندس محمود غزال، عضو غرفة الصناعات النسيجية وعضو غرفة المفروشات بالمجلس التصديري، إنه في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، تعمل الولايات المتحدة على مراجعة سياساتها التجارية بشكل مستمر بهدف حماية صناعاتها المحلية وتعزيز فرص العمل، وقد شهدت الفترة الأخيرة فرض رسوم جمركية جديدة على بعض الدول مثل “الصين وفيتنام ” ضمن استراتيجية تستهدف تقليص الاعتماد على الواردات من هذه الدول.

وأضاف غزال في تصريحات صحفية اليوم، أنه علي الرغم أن مصر ليست ضمن الدول المستهدفة بهذه الإجراءات، إلا أن التغيرات في السياسة التجارية الأمريكية تؤثر بشكل غير مباشر على الاقتصاد المحلي ، وهو ما يستوجب متابعة دقيقة من المصدرين المصريين، خصوصًا في قطاعات مثل ( الملابس الجاهزة والمفروشات ) ، التي تمثل ركيزة أساسية للصادرات المصرية.

واقع الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة

أوضح عضو غرفة الملابس الجاهزة , تعد الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات الملابس الجاهزة المصرية، حيث استحوذت على نحو 40% من إجمالي صادرات القطاع خلال عام 2024، وهو ما يعكس قوة العلاقات التجارية القائمة بين البلدين , وقد ساعدت الاتفاقية التجارية الثنائية في ضمان نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الأمريكي دون رسوم جمركية، مما منح الشركات المصرية ميزة تنافسية مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.

وعلى الرغم من هذا الوضع المستقر، فإن الشركات المصرية بحاجة إلى تعزيز قدرتها التنافسية والاستعداد لأي تغيرات مستقبلية قد تطرأ على السياسات التجارية الأمريكية, فالأسواق العالمية تتغير باستمرار، و المنافسة مع دول مثل ( بنغلاديش، فيتنام، وتركيا ) تفرض تحديات تتطلب استراتيجيات مرنة ومتطورة للحفاظ على الحصة السوقية المصرية وزيادتها.

أداء قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات في 2024

قال محمود غزال , حقق قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث بلغت إجمالي الصادرات 2.5 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 15% مقارنة بعام 2023, ومن أبرز النقاط التي عكست هذا النمو( ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة إلى 1.8 مليار دولار، بزيادة 17% عن العام السابق , و بلغت صادرات المفروشات المنزلية 700 مليون دولار، مسجلة نموًا بنسبة 10%, كما نمت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 20%، في حين ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 25% ) ، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة في تنويع الأسواق وتقليل الاعتماد على سوق واحد.

كذلك شهدت التجارة الإلكترونية قفزة نوعية، حيث زادت المبيعات عبر منصات مثل “أمازون وعلي بابا وزالاندو ” بنسبة 30% خلال عام 2024.

التحديات التي تواجه المصدرين المصريين

أضاف المهندس محمود غزال , رغم هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أن هناك عدة تحديات تواجه قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات، أبرزها ( “ارتفاع تكاليف الشحن والتضخم العالمي” حيث أدى ارتفاع أسعار الوقود ورسوم الشحن إلى زيادة التكاليف التشغيلية، مما أثر على هوامش الربح, و كذلك “المنافسة الشرسة مع دول أخرى” مثل بنغلاديش، فيتنام، والهند، التي تقدم منتجات بأسعار أقل نظرًا لانخفاض تكلفة العمالة لديها, كم أثرت “تقلبات سلاسل التوريد العالمية” التي زادت من الضغوط على الشركات المعتمدة على المواد الخام المستوردة، وهو ما يستدعي تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي و أيضا " تغيرات السياسات التجارية الأمريكية" والتي قد تؤثر على شروط التصدير مستقبلًا، مما يتطلب متابعة دائمة واستعدادًا لأي سيناريوهات محتملة.

الفرص المتاحة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية

و أكد عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة , أنه في ظل هذه التحديات، فإن هناك فرصًا كبيرة يمكن للمصدرين المصريين استغلالها لضمان استدامة النمو وزيادة القدرة التنافسية، وأهمها:

1 - "تحسين الجودة وزيادة القيمة المضافة " من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، وتطوير التصاميم المبتكرة، وتبني معايير الجودة العالمية لرفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية, و التركيز على إنتاج ملابس ومفروشات مستدامة وصديقة للبيئة، حيث يتزايد الطلب العالمي على المنتجات البيئية المعتمدة.

2 - “التوسع في التجارة الإلكترونية” حيث أصبح التسوق الإلكتروني أحد أهم محركات التجارة الدولية، لذا يجب زيادة التعاون مع منصات البيع الكبرى مثل أمازون، علي بابا، وزالاندو، واستهداف الأسواق الأوروبية والأمريكية عبر البيع المباشر أونلاين, و تطوير منصات مصرية خاصة بالتصدير الإلكتروني يمكن أن يعزز فرص الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة.

3 - “تنويع الأسواق الخارجية” إلى جانب الولايات المتحدة، يجب تعزيز التواجد في أسواق أوروبا (مثل إيطاليا، ألمانيا، المجر، واليونان)، وأسواق إفريقيا وآسيا، وذلك للحد من الاعتماد على سوق واحد فقط ,

و استغلال الاتفاقية التجارية مع الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية لتوسيع قاعدة العملاء, و كذلك تعزيز التعاون مع اليونان كمركز استراتيجي لتوزيع المنتجات المصرية في جنوب أوروبا وشرق المتوسط، حيث تتمتع اليونان بعلاقات تجارية قوية مع الأسواق الأوروبية الكبرى.

4- “ دعم حكومي أقوى للمصدرين ” حيث تحتاج الحكومة إلى تقديم مزيد من الحوافز للمصدرين، مثل تسهيلات تمويلية، دعم لوجيستي، وإعفاءات ضريبية، لضمان استمرار التوسع في الأسواق العالمية , و دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نحو 80% من إجمالي مصانع القطاع، من خلال برامج تمويل منخفضة التكلفة وتعزيز الابتكار.

5 - “ تعزيز التصنيع المحلي ” من خلال الاعتماد بشكل أكبر على المواد الخام المحلية لتقليل التكاليف وتقليل التعرض لتقلبات الأسواق العالمية, و دعم مصانع الغزل والنسيج المحلية لضمان توفر الخامات بجودة عالية وبأسعار تنافسية.

التوقعات لعام 2025

قال غزال , رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الاقتصادية العالمية، فإن قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات في مصر مرشح لمواصلة النمو خلال عام 2025، مدفوعًا بعدة عوامل، منها( استمرار نمو الطلب في الأسواق الأمريكية والأوروبية, و زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا والابتكار لتحسين جودة المنتجات, و التوسع في التجارة الإلكترونية، التي أصبحت محركًا رئيسيًا للنمو.

وأوضح عضو غرفة الملابس , بينما تشهد السياسة التجارية الأمريكية تغيرات مستمرة، فإن مصر لا تزال تحافظ على وضع مستقر في السوق الأمريكي بفضل الاتفاقية التجارية القائمة. ومع ذلك، فإن الحفاظ على النمو وزيادة الحصة السوقية للصادرات المصرية يتطلب استراتيجية شاملة تركز على تحسين الجودة، وتنويع الأسواق، والاستفادة من التجارة الإلكترونية، وتعزيز التصنيع المحلي، ودعم المصدرين من خلال سياسات حكومية فعالة, و بالتخطيط السليم والمرونة في التكيف مع المتغيرات العالمية، يمكن للصناعة المصرية أن تحقق المزيد من النجاحات وتواصل نموها في الأسواق الدولية، مما يعزز مكانة مصر كمركز رئيسي لصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات على المستوى العالمي.