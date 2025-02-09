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الأحد 09 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بقنا

المضبوطات
المضبوطات
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 وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية محاولة (عنصر إجرامى شديد الخطورة – سبق إتهامه فى عدد من الجنايات ومحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "مخدرات") جلب كمية من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها بقنا .

وبإستهدافه وفقاً لإجراءات مقننة بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى بادر بإطلاق النيران تجاه القوات ، وقد أسفر التعامل عن مصرعه وضُبط بحوزته (16 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة " آيس ، هيروين " – بندقية آلية – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
 هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (7,7 مليون جنيه تقريباً).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

قطاع مكافحة المخدرات الذخائر غير المرخصة