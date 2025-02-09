مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بقنا

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية محاولة (عنصر إجرامى شديد الخطورة – سبق إتهامه فى عدد من الجنايات ومحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "مخدرات") جلب كمية من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها بقنا .

وبإستهدافه وفقاً لإجراءات مقننة بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى بادر بإطلاق النيران تجاه القوات ، وقد أسفر التعامل عن مصرعه وضُبط بحوزته (16 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة " آيس ، هيروين " – بندقية آلية – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (7,7 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

