حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة بأسوان ودمياط

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

تم ضبط (8) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (أكثر من 13 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 12 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين) بحوزة (4 متهمين "لـ3 منهم معلومات جنائية").

ضبط (4) قطع سلاح نارى بدون ترخيص.. عبارة عن (بندقية آلية – بندقية خرطوش – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة). تنفيذ عدد (823) حكم قضائى متنوع.

كما تم ضبط (5) قطع سلاح نارى بدون ترخيص .. عبارة عن (طبنجة - 4 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

