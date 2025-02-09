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الأحد 09 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة بأسوان ودمياط

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:  
تم ضبط  (8) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (أكثر من 13 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 12 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين) بحوزة (4 متهمين "لـ3 منهم معلومات جنائية").
 ضبط (4) قطع سلاح نارى بدون ترخيص.. عبارة عن (بندقية آلية – بندقية خرطوش – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).   تنفيذ عدد (823) حكم قضائى متنوع.
كما تم ضبط (5) قطع سلاح نارى بدون ترخيص .. عبارة عن (طبنجة - 4 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية").
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
 

جلب مواد المخدرة مخدر الحشيش