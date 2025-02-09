اليوم.. ليالي مصر تكشف تفاصيل استضافة "سحر التانجو" الأرجنتينية في القاهرة

تعقد بعد قليل اللجنة المنظمة لحفلات ليالي مصر، مؤتمر صحفي على شرف انعقاد حفلات فرقة سحر التانجو الأرجنتينية في مصر ضمن إطار التعاون الثقافي والفني بين مصر والأرجنتين.

تستعد القاهرة لاستضافة واحدة من أرقى الفعاليات الفنية العالمية، حيث تحيي فرقة "سحر التانجو" الأرجنتينية الشهيرة أمسية استثنائية، وذلك في إطار سلسلة فعاليات "ليالي مصر" التي تعكس ريادة مصر كوجهة للفعاليات الثقافية والفنية العالمية.

يأتي هذا الحدث الفريد بتعاون مشترك بين السفارة الأرجنتينية بالقاهرة ووزارة الثقافة والسياحة والآثار المصرية، وتهدف فعاليات "ليالي مصر" إلى تسليط الضوء على التنوع الثقافي والانفتاح الفني الذي تتميز به مصر، فضلًا عن تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الفنون والثقافة.

وستقام الحفلات في أيام 14 فبراير في فندق والدروف أستوريا القاهرة، ويستمر السحر في دار الأوبرا المصرية في 15 و16 فبراير 2025،