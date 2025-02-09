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الأحد 09 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شوبير يكشف حقيقة انتقال رمضان صبحي للزمالك

رمضان صبحي لاعب بيراميدز
رمضان صبحي لاعب بيراميدز
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تحدث الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن حقيقة تعاقد نادي الزمالك مع النجم رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز في الموسم الجديد لتدعيم صفوف الفريق الأبيض بصفقة سوبر.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: حد بعتلي قالي إن ميدو قعد مع رمضان صبحي ومضاه للزمالك، أنا ضحكت، قالي يا كابتن هو خلص معاه ولكن السنة اللي جاية.

وأضاف أحمد شوبير: رمضان أصلا جدد عقده مع نادي بيراميدز  واللاعب سبق ورفض الانتقال إلى الزمالك بشكل قاطع.

صفقات الزمالك في الميركاتو الشتوي

وتعاقدت إدارة نادي الزمالك مع الرباعي أحمد حسام من الجونة ومحمود جهاد من نادي فاركو والمغربي صلاح الدين مصدق من نهضة المزامرة المغربي والتونسي أحمد الجفالي من نادي المنستيري التونسي.

الإعلامي الرياضي أحمد شوبير نادي الزمالك رمضان صبحي نادي بيراميدز