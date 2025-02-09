شوبير يكشف حقيقة انتقال رمضان صبحي للزمالك

تحدث الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن حقيقة تعاقد نادي الزمالك مع النجم رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز في الموسم الجديد لتدعيم صفوف الفريق الأبيض بصفقة سوبر.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: حد بعتلي قالي إن ميدو قعد مع رمضان صبحي ومضاه للزمالك، أنا ضحكت، قالي يا كابتن هو خلص معاه ولكن السنة اللي جاية.

وأضاف أحمد شوبير: رمضان أصلا جدد عقده مع نادي بيراميدز واللاعب سبق ورفض الانتقال إلى الزمالك بشكل قاطع.

صفقات الزمالك في الميركاتو الشتوي

وتعاقدت إدارة نادي الزمالك مع الرباعي أحمد حسام من الجونة ومحمود جهاد من نادي فاركو والمغربي صلاح الدين مصدق من نهضة المزامرة المغربي والتونسي أحمد الجفالي من نادي المنستيري التونسي.