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الأحد 09 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط 46117 مخالفة مرورية متنوعة

المرور
المرور
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 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (46117) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

 (658) مخالفة السير بدون تراخيص. (14) دراجة نارية مخالفة. (32786) مخالفة تجاوز السرعة المقررة. (12) مخالفة موقف عشوائى. (1141) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة. (17) مخالفة شروط التراخيص.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

 

الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية