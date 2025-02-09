تابعت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمدرسة علي هارون للتعليم الأساسي شرق مدينة مرسى مطروح، بحضور ثروت المهدي مدير إدارة التعليم الابتدائي.

وأكدت وكيل الوزارة خلال جولتها التفقدية بفصول المدرسة لأبنائها الطلاب ضرورة الجد والاجتهاد مع بداية الترم الثانى في المذاكرة وتحصيل العلم والحرص على ممارسة الأنشطة التربوية لصقل مواهبهم وتنمية مهاراته.

وتابعت تدشين مبادرة مدرستي تكتب وتقرأ بطلاقة بالصفوف الأولى للمرحلة الابتدائية، والتي بدأت بالاختبار القبلي لتحديد الطلاب المستهدفين الضعاف لغوياً بدقة لتحسين مستواهم في القراءة والكتابة خلال البرنامج الزمني المحدد للمبادرة.

وأوضحت نادية فتحي أن الفصل الدراسي الثاني انطلق في محافظة مطروح فى كافة المدارس على مستوى المحافظة وسط التزام من كافة عناصر المنظومة التعليمية، مشيرة أنه نبهت على مديري الإدارات التعليمية بمتابعة تدشين المبادرة التعليمية، كذلك توجيه المدارس بتبصير الطلاب بالمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة تحقيقاً لمنظومة التنمية الشاملة وذلك عبر منابر الإذاعة والصحافة المدرسية ومن خلال أنشطة المكتبات والتربية والمسرحية والتربية الفنية والاجتماعية.

واختتمت مدير المديرية تصريحاتها مؤكدة أن ترسيخ القيم السامية والأخلاق الحميدة في نفوس الطلاب هو السبيل الرشيد لإعداد جيل واع مستنير قادر على تحمل المسؤولية وتحقيق الرقي والتقدم لوطننا الغالي مصر.

مدير تعليم مطروح تتابع انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمدرسة علي هارون

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