"هوبال" يتصدر شباك تذاكر الأفلام السعودية

تصدر الفيلم السعودي المستقل “هُوبَال” للمخرج عبدالعزيز الشلاحي شباك التذاكر السعودي محققًا 527,000 تذكرة مباعة، بإجمالي إيرادات بلغت 21,633,556 ريال، ليحقق بذلك إنجازات غير مسبوقة في صناعة السينما السعودية، حيث أصبح أسرع الأفلام المستقلة نموًا في تاريخ المملكة. منذ إطلاقه في 2 يناير، كما حافظ الفيلم على صدارته في المركز الأول لأربعة أسابيع متتالية، متفوقًا على عدد من الأفلام العالمية مثل Flight Risk وموفاسا: ذا ليون كينغ وDen of Thieves 2: Pantera.



واستنادًا إلى افتتاحيته القياسية التي بلغت 119,717 تذكرة في الأسبوع الأول، حافظ هُوبَال على زخمه مع عروض كاملة العدد في جميع أنحاء المملكة، من الرياض إلى جدة وعدد من المدن حول المملكة مثل القصيم وتبوك وحائل، التي ساهمت بأكثر من 20٪ من إجمالي المبيعات، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالأفلام السعودية عالية الجودة.

وبعد تحقيقه نجاحًا كبيرًا في دور العرض السعودية، يتجه هُوبَال ليصبح الفيلم السعودي الأعلى مبيعاً في أسواق الخليج، حيث تم عرضه في الكويت والإمارات وعمان والبحرين منذ 23 يناير، ونجح في تحقيق أكثر من 87,000 تذكرة حتى الآن. ولم يتم إطلاق الفيلم في دولة قطر بعد، مما يشير إلى إمكانية تحقيقه نجاحًا أكبر عند طرحه هناك.



وتم تصوير هُوبَال في المناظر الطبيعية الخلابة لمنطقة نيوم، ليكون شاهدًا على التزام الحكومة السعودية بدعم السرد القصصي المحلي. واستفاد الفيلم من دعم هيئة الأفلام السعودية وبرنامج "ضوء"، إلى جانب منشآت الإنتاج المتطورة في نيوم، التي وفّرت بيئة تصوير عالمية المستوى عززت من جودة الفيلم البصرية والسردية. ساهمت صحراء بجدة في نيوم، إلى جانب مواقع تصوير إضافية في رمّاح بالقرب من الرياض، في تقديم مشاهد صحراوية آسرة تعزز من أجواء الفيلم.



وقال المخرج عبدالعزيز الشلاحي: "الأداء الاستثنائي لفيلم هُوبَال في شباك التذاكر يمثل عهدًا جديدًا للسينما السعودية المستقلة. لقد كان دعم هيئة الأفلام السعودية ونيوم محوريًا في تحقيق هذا النجاح، مما يؤكد أن الأفلام السعودية قادرة على منافسة الأفلام العالمية وبقوة".

تدور أحداث هُوبال في أعقاب حرب الخليج الثانية في السعودية، حيث يعرض قصة عائلة بدوية تعيش في عزلة تامة في قلب الصحراء بسبب اعتقاد الجد ليام بقرب قيام الساعة بعد ظهور علامات تؤكد مزاعمه. هذه العزلة تتعرض للاختبار عندما تصاب ريفه، ابنة العائلة، بمرض معدي يحتم على الجميع عدم الاقتراب منها، ما يدفع والدتها سرّا للتفكير في تحدي قوانين الجد من أجل إنقاذ ابنتها بمساعدة الطفل عساف الذي يخشى موتها. هُوبال هو العمل الثالث الذي يجمع المخرج عبدالعزيز الشلاحي مع المؤلف مفرج المجفل.



يضم فيلم هوبال مجموعة من النجوم البارزين، حيث يتصدرهم الفنان القدير إبراهيم الحساوي في دور الجد ليام، ومشعل المطيري في دور الابن شنار إلى جانب ميلا الزهراني في دور سرّا، وحمدي الفريدي في دور بتال كما يشاركهم البطولة مجموعة من الوجوه الشابة والأطفال، من بينهم حمد فرحان في دور عساف، وأمل سامي في دور ريفه. كما يشارك في الفيلم عددًا من الممثلين المميزين من بينهم: مطرب فواز، عبدالرحمن عبدالله، دريعان الدريعان، ريم فهد، نورة الحميدي، وراوية أحمد، رغد الحربي. مع عدد من الأطفال، وهم: أنس عايد، نورسين، ويزن العطوي.



فيلم هُوبال من إنتاج استديو شاف وإنتاج مشترك مع فيلم كلينك وشبه الجزيرة للإنتاج الإعلامي (PP Group) وإنتاج شريف المجالي p.g.a، مع إنتاج تنفيذي لعبدالعزيز الشلاحي ومفرج المجفل ومحمد التركي ورياض الزامل ومن توزيع شركة قنوات. الفيلم مدعوم من صندوق ضوء لدعم الأفلام، وهيئة الأفلام، وبرنامج جودة الحياة، و نيوم وبمشاركة شركات عديدة في القطاع الخاص.