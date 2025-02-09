إنفاق 1.98 مليون دولار.. "فيفا" يسلط الضوء على الميركاتو الشتوي في مصر

سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم الضوء على فترة الانتقالات الشتوية في مصر خلال الموسم الحالي بعد غلق باب القيد المحلي يوم 8 فبراير الجاري.

وتصدرت مصر قائمة الدول الأفريقية الأكثر إنفاقًا خلال "الميركاتو الشتوي" وفقًا لتقرير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الصادر اليوم الأحد.

وقال "فيفا" في تقريره إن سوق الانتقالات الشتوية فى مصر شهد التعاقد مع 50 صفقة وتم إنفاق حوالي 1.98 مليون دولار وحصلت الأندية المصرية على رسوم مقابل الانتقالات بقيمة 6.49 مليون دولار.

وتعاقد النادي الأهلي مع 4 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وهم، أشرف بن شرقي، السلوفيني جراديشار، أحمد رضا، مصطفى العش.

كما تعاقد نادي الزمالك خلال الميركاتو الشتوي مع 4 صفقات هم: محمود جهاد لاعب وسط فاركو، أحمد حسام مدافع الجونة، صلاح الدين مصدق مدافع نهضة الزمامرة المغربي وأحمد الجفالي جناح الاتحاد المنستيري التونسي.

وجاءت جنوب أفريقيا في المركز الثانية بعدما شهدت إنفاق 650 ألف دولار خلال سوق الانتقالات الشتوية ثم المغرب في المركز الثالث بقيمة 547 ألف دولار، وتونس بالمركز الرابع بقيمة 307 ألف دولار فيما جاءت ليبيا في المركو الخامس بقيمة 305 ألف دولار.

قيمة الميركاتو الشتوي في العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن أندية العالم أنفقت حوالي 2.35 مليار دولار خلال الميركاتو الشتوي، بينما احتل الدوري السعودي المركز الخامس في قائمة أكثر المسابقات إنفاقاً.

وفقا لتقرير "فيفا" شهد شهر يناير 2025 إجراء 5863 انتقال دولي في كرة القدم الاحترافية وهو ما يعد أكبر عدد انتقالات في فترة انتقالات شهر يناير وزيادة بنسبة 20% تقريباً بالمقارنة مع نفس الشهر من عام 2024 وتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز قائمة الأكثر إنفاقاً بالعالم.