لجنة الصحة والسكان بالقومي للمرأة تعقد اجتماعها الدوري الأول بعد إعادة تشكيلها

عقدت لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري الأول بعد اعادة تشكيلها برئاسة الدكتورة سلمي دوارة عضوة المجلس ومقررة اللجنة وبحضور عدد من عضواتها وأعضائها.

حيث استعرضت الدكتورة سلمي دوارة خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، والتى تتضمن الاستمرار في العمل على ملف صحة المرأة والكشف المبكر على أورام الثدي وأورام عنق الرحم وكذلك الصحة النفسية للمرأة وتقديم الدعم النفسي لها.

هذا وسلط الاجتماع الضوء ايضا على تنظيم برامج تدريبية من أجل إعداد متخصصين فى رعاية المسنين، إلى جانب التوعية بمكافحة التدخين والإدمان عبر التعاون مع الجهات المعنية، وضرورة الكشف المبكر والمستمر علي الرياضيين قبل ممارسة اي رياضة للوقاية من الموت المفاجئ، بجانب أهميه وجود وسائل الإنقاذ السريع والإسعافات الأولية في النوادى و التجمعات.

كما ناقش الاجتماع أهمية التوعية المستمرة للأم للحفاظ علي صحة أولادها و تضمين هذه الرسائل ضمن حملات طرق الأبواب التي يطلقها المجلس ، علاوة على أهمية توفير الرعاية الصحية للعاملات في المصانع وملف المبادرات الرئاسية المتعلقة بصحة المرأة.