"التعاون الخليجي" يدين تصريحات إسرائيل بشأن إقامة دولة فلسطينية في السعودية

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، اليوم الأحد، التصريحات الإسرائيلية التي تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية داخل الأراضي السعودية.

وشدد المجلس على أن هذه التصريحات تعكس نهج الاحتلال في عدم احترام القوانين والمعاهدات الدولية والأممية، بالإضافة إلى انتهاكه لسيادة الدول.

من جهتها ثَمَّنت المملكة العربية السعودية ما أعلنته الدول الشقيقة من شجب واستهجان ورفض تام حيال ما صرّح به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "هذه العقلية المتطرفة المحتلة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعب فلسطين الشقيق، وارتباطه الوجداني والتاريخي والقانوني بهذه الأرض".

وأكدت السعودية رفضها القاطع لمثل هذه التصريحات، التي تستهدف صرف النظر عن الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك ما يتعرضون له من تطهير عرقي.