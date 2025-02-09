حملات تفتيشية مكثفة لـ"سلامة الغذاء" على الأسواق بالمحافظات

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء , تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم , و الذي استعرض جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية , تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 20 حملة تفتيشية موسعة على 140 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1700 عبوة شوكولاتة منتهية الصلاحية، 700 كجم لحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 30 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية، وبناءً على تلك التوجيهات تم تسجيل 53 منشأة غذائية.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 2 طن (دواجن، أسماك، مقرمشات)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا التنسيق مع جهاز حماية المستهلك والمرور على عدد من المنشآت الغذائية بمراكز وقرى المحافظة، وتم تنفيذ 13 قرارًا للنيابة العامة، والتفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 8 حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 57 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (ميت غمر، السنبلاوين، بنى عبيد، المنصورة، طلخا، دكرنس، أجا)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية الفاسدة وأخرى يبدو عليها تغير في الخواص الطبيعية.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ 3 حملات تفتيشية حيث تم المرور على 20 منشأة غذائية وتوعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة بالاشتراك مع مديرية التموين بالمحافظة، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 920 كجم منتجات غذائية منتهية الصلاحية ويبدو عليها علامات الفساد (لحوم، دواجن، كبدة، أسماك، مكسرات، أجبان)، وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

