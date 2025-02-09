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الأحد 09 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة في قنا

المضبوطات
المضبوطات
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وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية محاولة عنصر إجرامى شديد الخطورة  سبق إتهامه فى عدد من الجنايات ومحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "مخدرات" جلب كمية من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها بقنا .

وبإستهدافه وفقاً لإجراءات مقننة بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى بادر بإطلاق النيران تجاه القوات ، وقد أسفر التعامل عن مقتله  وضُبط بحوزته 16 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة " آيس ، هيروين "  بندقية آلية  عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (7,7 مليون جنيه تقريباً)، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عنصر إجرامى شديد الخطورة مخدرات المواد المخدرة بقنا