“البحوث الزراعية” ينظم برنامجا تدريبيا حول رعاية الجاموس

ينظم معهد بحوث الانتاج الحيواني التابع لمركز البحوث الزراعية برنامج تدريبي بعنوان رعاية الجاموس ويأتي ذلك وفقا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بالعمل على العناية والاهتمام الثروة الحيوانية وتحسين سلالات الجاموس المصري باستخدام أحدث التقنيات الحديثة في مجال التلقيح الاصطناعي وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأوضح الدكتور محمد الشافعي مدير معهد الانتاج الحيواني ان المعهد ينظم برنامج تدريبي لتحسين الممارسات الزراعية في تربية الجاموس وان هذا البرنامج يبدا في الفترة من 10 الي 13فبراير 2025 وسوف يتضمن عدة محاور منها:

رعاية الجاموس المصري من الميلاد الي الفطام

تنظيم عملية التناسل والتلقيح الاصطناعي في الجاموس

دور الحويصلات خارج الخلية ودورها في تحسين عملية التناسل في الجاموس

العوامل التي تؤثر علي انتاج اللبن في الجاموس

دور الاعلاف غير التقليدية في تغذية الجاموس ومردود ذلك علي الانتاج

قتصاديات إنتاج اللبن واللحم في الجاموس المصري.