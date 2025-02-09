تسجيل 769 منشأة غذائية بهيئة سلامة الغذاء ضمن الإفراج تحت التحفظ منذ بداية 2025

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء , اليوم الأحد تقريرها الأسبوعي الخامس لعام 2025، وذلك عن الفترة من 1 – 7 فبراير 2025، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة التي قامت بها إدارات الهيئة المختلفة في العديد من المجالات المرتبطة بسلامة الغذاء المعروض للمواطنين .



يأتي ذلك في إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إجراءات الإفراج تحت التحفظ مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة التي تستوجب ضرورة قيام كافة المنشآت الغذائية بالتسجيل لدى الهيئة، فقد بلغ عدد المنشآت التي قامت بالتسجيل 132 منشأة، ليصل إجمالي عدد المنشآت إلى 769 منشأة منذ بداية استلام هذا الملف.



و فيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 9 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات الفيوم، المنوفية، الاسماعيلية، البحيرة، القليوبية، الشرقية والغربية.



وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 70 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الاسكندرية، الأقصر، الفيوم وأسوان.



ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 17 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات ( الدقهلية، القاهرة، الجيزة، الغربية وقنا ) ، فيما ستوفت 2 وحدة طعام للاشتراطات في محافظتي القاهرة والشرقية وتم إصدار شهادة مؤقتة لها.



وأجرت الإدارة العامة للمجازر 21 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 61 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.

وأصدرت الإدارة 22 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.



ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 17 مأمورية رقابية في محافظات الجيزة، قنا، القليوبية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، المنوفية والغربية، وتم تسجيل 8 منشـآت جديدة خلال الأسبوع الماضي بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خاصة بتصنيع المواد الملامسة للغذاء، مثل ( البلاستيك , و الزجاج , و المعادن , و المطاط و الكرتون , و الورق , و الخزف ) وغيرها.

كما نفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك و منتجات الأحياء المائية 11 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد و مصانع و موردي الأسماك و شركات التصدير و وحدات التجهيز.