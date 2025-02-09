قوات الاحتلال تجبر العائلات الفلسطينية على النزوح من مخيم الفارعة بالضفة الغربية

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، العائلات الفلسطينية على النزوح من مخيم الفارعة جنوبي طوباس بالضفة الغربية، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

ومنذ صباح اليوم، عزز الاحتلال وجوده العسكري بإرسال تعزيزات إضافية من حاجز الحمرا باتجاه المخيم.

وفي اليوم السابق، أجبر الاحتلال عشرات العائلات على إخلاء منازلها والنزوح تحت تهديد السلاح.

ولا يزال الاحتلال يواصل تدمير البنية التحتية وممتلكات المواطنين في المخيم، بالتزامن مع مداهمات مستمرة للمنازل، وإجراء تحقيقات ميدانية مع السكان.

ومنذ صباح أمس وحتى الآن، اعتقل الاحتلال ثمانية شبان من المخيم بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وفي هذا السياق، استنكر محافظ طوباس والأغوار الشمالية، أحمد الأسعد، إجبار الاحتلال للعائلات الفلسطينية على النزوح.

كما فتحت عدة مدارس في طوباس أبوابها لاستقبال وإيواء النازحين من المخيم.

منذ صباح اليوم، عزز الاحتلال وجوده العسكري بإرسال تعزيزات إضافية من حاجز الحمرا باتجاه المخيم.

وفي اليوم السابق، أجبر الاحتلال عشرات العائلات على إخلاء منازلها والنزوح تحت تهديد السلاح.

ولا يزال الاحتلال يواصل تدمير البنية التحتية وممتلكات المواطنين في المخيم، بالتزامن مع مداهمات مستمرة للمنازل، وإجراء تحقيقات ميدانية مع السكان.

ومنذ صباح أمس وحتى الآن، اعتقل الاحتلال ثمانية شبان من المخيم بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وفي هذا السياق، استنكر محافظ طوباس والأغوار الشمالية، أحمد الأسعد، إجبار الاحتلال للعائلات الفلسطينية على النزوح.

كما فتحت عدة مدارس في طوباس أبوابها لاستقبال وإيواء النازحين من المخيم.