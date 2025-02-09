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الأحد 09 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تسجيل 24 منتجا و6 شركات.. "القومية لسلامة الغذاء" تكشف عن أنشطتها الأسبوعية

حملات سلامة الغذاء
حملات سلامة الغذاء علي المحلات الغذائية
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أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم الأحد عن مجموعة من الأنشطة التي قامت بها إدارات الهيئة خلال الأسبوع الماضي. 

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة سجلت 24 منتجًا و6 شركات، ونفذت زيارتين رقابيتين، كما فحصت 204 منتج جديد وأصدرت 3 شهادات بيع حر.

أما إدارة السلع الاستراتيجية فقد نفذت 15 زيارة تفتيشية على مواقع مضارب الأرز و3 زيارات لمواقع تخزين القمح، وتم تسجيل منشأة واحدة لتخزين القمح. فيما بلغ إجمالي الشكاوى الواردة إلى الهيئة 54 شكوى، تم غلق 24 منها وجارٍ فحص 30 شكوى أخرى.

وفيما يتعلق بحملات إدارة الشكاوى، فقد تم تنفيذ حملات على 279 منشأة غذائية في عدة محافظات منها سوهاج، الفيوم، والغردقة، وأسوان، وغيرها من المدن، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة. كما نفذت إدارة الرقابة على السلاسل التجارية 43 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية في 16 محافظة.

من جهة أخرى، سجلت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 690 منشأة ذات نشاط غذائي، وأجرت 600 معاينة للمحال العامة، فيما استوفت 430 منشأة اشتراطات الهيئة. كما نفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 26 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في 12 محافظة، وتم تسجيل 35 منشأة تخزينية جديدة.

وفيما يخص لجنة التظلمات بالهيئة، فقد تم فحص 466 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

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