وزير الإسكان يستعرض المخطط الاستراتيجي لمدينة السويس الجديدة

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً، مساء أمس، مع مسئولي أحد المكاتب الاستشارية لاستعراض المخطط الاستراتيجي لمدينة السويس الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة.

واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالترحيب بالحضور، مؤكدا الأهمية التي تحظى بها مدينة السويس الجديدة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف أن يكون لديها عدد من المدن تمثل واجهة اقتصادية واستثمارية، ومنها مدينة السويس الجديدة، ولذلك فلابد من وجود رؤية شاملة لتعظيم الاستفادة وإضافة العديد من الامتيازات لها، خصوصا لما تتمتع به المنطقة بميزة استثمارية كبيرة وفرص واعدة.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع المخطط الاستراتيجي للمدينة شمل كافة المقومات التي تحظى بها والأهمية المكانية لها، حيث أنها تجاور محور قناة السويس والموانئ البحرية والمراكز الحضارية الكبرى مثل السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومحافظة القاهرة والمناطق الصناعية والاقتصادية.

كما تم استعراض أهم الفرص الاستثمارية ومشروعات الإسكان ومراكز الخدمات والمال والأعمال والتجارة والخدمات اللوجستية الرئيسية التي سيتم تنفيذها بمدينة السويس الجديدة، كما تم مناقشة عدد من المشروعات المقترحة لاستغلال الأراضي المتاحة.

واختتم المهندس شريف الشربيني الاجتماع موجها بإعداد رؤية ومخطط تنفيذي للمشروعات التنموية التي سيتم البدء بها في ظل المقومات التي تحظى بها المدينة، بجانب وضع مخطط لمدخل مستقل من طريق القاهرة-السويس إلى مدينة السويس الجديدة مباشرة.