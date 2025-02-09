سيد رجب: أمنا الغولة كانت نقطة تحول في حياتي

كشف الفنان سيد رجب عن كواليس بداياته الفنية، وعن فريق المسرح الذي انضم له وقدم العديد من العروض المسرحية.

وتابع الفنان سيد رجب في تصريحات خلال استضافته في برنامج "ضيفي" تقديم الإعلامي معتز الدمرداش، أن بداياته الفنية كان يشتهر بلقب "سيد المقهور"، وذلك بسبب إسناد أدوار مثل الموظف المطحون، أو الشخص المريض أو المظلوم.

وأضاف رجب "كان مطلوب راجل يجسد شخصية امنا الغولة، وقولت هي دي الفرصة عشان أخرج من شخصية سيد المقهور وأقدم الشر، عشان أنا شايف إن أنا ممثل وأعمل أي شخصية".

وأكمل الفنان سيد رجب حديثه أنه بعد تقديم شخصية أمنا الغولة، تحولت شخصيته وأدرك أنه فنان ويمكنه تقديم كل الأدوار الإنسانية في الحياة.

شارك الفنان سيد رجب في عدد كبير من الأعمال الفنية، وقدم من خلالها الكثير من الشخصيات المتنوعة وأبرز أعماله "أبو العروسة، ولاد رزق، وقفة رجالة".