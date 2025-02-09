"سلامة الغذاء": 3032 إذن تصدير لحاصلات زراعية خلال أسبوع

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، تقريره الأسبوعي الخامس لعام 2025،الصادر اليوم الأحد وذلك عن الفترة من 1 – 7 فبراير 2025، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

بلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 55 زيارة، وأصدرت الإدارة 3032 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1571 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5810 رسالة بنحو 244 ألف طن لعدد 1766 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 770 صنفا من خضروات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس قائمة الخضروات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بواقع 20 ألف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 12 ألف طن، ثم البطاطا الحلوة بإجمالي 8 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 64 صنف بنحو 70 ألف طن.

وما زالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 61 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 11 ألف طن، ثم التمور بإجمالي 4 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 36 صنفا بنحو 78 ألف طن.

ومثلت ( السعودية والسودان وليبيا وهولندا) أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 205 دول مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول الأسبوع الماضي أيضًا في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1090 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 938 رسالة، ثم ميناء سفاجا بإجمالي 900 رسالة.

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إصدار شهادات الصلاحية للتصدير مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة، تم إصدار 800 شهادة صحية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1900 رسالة بنحو 452 ألف طن لعدد 850 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 215 صنف من ( قمح، سكر خام وفول الصويا وفول عريض ) من 89 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي تليها البرازيل، أمريكا، اندونيسيا وأوكرانيا.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 620 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 405 رسالة، ثم ميناء السخنة بإجمالي 257 رسالة.