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الأحد 09 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"مياه بني سويف": قطع المياه عن مجلس قروي دلهانس غدا لمدة 12 ساعة

صوره أرشيفيه
صوره أرشيفيه
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف عن قطع المياه عن مجلس قروي دلهانس بمركز الفشن غداً الاثنين 10 فبراير الجاري، وذلك لمدة 12 ساعة، اعتباراً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً، وذلك بسبب أعمال تطهير الخزان الأرضي لمحطة مياه بُشرى.

وتقدمت الشركة باعتذارها للمواطنين عن قطع الخدمة خلال تلك الفترة، نظراً لأعمال الصيانة والتطهير الضرورية. 

ودعت الشركة المواطنين والمخابز والمستشفيات وكافة المنشآت الحيوية إلى تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال ساعات الانقطاع، كما أشارت إلى توفير سيارات مياه شرب نقية لتلبية الاحتياجات في حال الحاجة إليها. 

وناشدت الشركة المواطنين الاتصال بالخط الساخن (125) من أي تليفون أرضي في حال وجود أي شكاوى بخصوص هذا الأمر.

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