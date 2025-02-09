انطلاق فعاليات مبادرة "أسأل واستشير" للعام الثاني على التوالي لخدمة مزارعي سيناء

افتتح الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء البرنامج التدريبي الخاص بتقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين في مشروعات التنمية الزراعية بسيناء، والذي ينظمه المركز من خلال شعبه المختلفة لدعم التجمعات الزراعية.

وأوضح شوقي أن المركز يواصل تنظيم فعاليات تهدف إلى تعزيز قدرات المزارعين وتنمية مهاراتهم، مشيرًا إلى أن الدورات التدريبية تشمل موضوعات مثل الإنتاج النباتي، مكافحة الآفات، تجهيز الأراضي للزراعة، واختيار المحاصيل المناسبة.

كما تضمن البرنامج التدريبي محاور مهمة مثل تجهيز الأرض للزراعة واختيار المحاصيل المناسبة، بالإضافة إلى المكافحة المتكاملة للآفات.

وقدم الدكتور محمد رائف، أستاذ الإنتاج النباتي، للمزارعين إرشادات حول كيفية الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وأهمية استثمارها في زراعة المحاصيل، مع تسليط الضوء على كيفية تحميل محاصيل الخضر على محاصيل الفاكهة وفقًا للإمكانات المتاحة.

من جانب آخر، أكد الدكتور أحمد محروس أستاذ الفاكهة أهمية تخطيط مزارع الزيتون واختيار الأصناف المتناسبة مع بيئة سيناء، وكذلك التوصيات المتعلقة بالتسميد في توقيتات مناسبة. كما أشار الدكتور عصام علي أستاذ مكافحة الآفات إلى أهمية تطبيق برامج المكافحة الحيوية في المناطق الصحراوية، مع التركيز على الوقاية من الآفات التي تصيب المحاصيل مثل الزيتون.

وأشاد الدكتور حسام شوقي بحرص المزارعين في سيناء على الاستفادة من هذه الدورات التدريبية العملية، مؤكدًا أنها تساهم في تحقيق رؤية وزارة الزراعة لبناء مجتمع زراعي قادر على مواجهة التحديات باستخدام نظم مزرعية حديثة، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.