حماس تعلق على الانسحاب الإسرائيلي من محور نتساريم

أعلنت حركة حماس، اليوم الأحد، أنّ الانسحاب الإسرائيلي من محور نتساريم استكمال لفشل أهداف الحرب على الشعب الفلسطيني، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأكد الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، أن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من محور نتساريم يُثبت مجددًا فشل أهداف الحرب المستمرة على قطاع غزة. وأضاف أن محاولات الاحتلال لفرض سيطرته على القطاع وتقسيمه قد باءت بالفشل، مشددًا على أن عودة النازحين واستمرار تبادل الأسرى تؤكد زيف ادعاءات نتنياهو بتحقيق النصر.

وأوضحت الحركة أن الاحتلال لم يتمكن من تحقيق أهدافه عبر التجويع والتدمير الممنهج، ولن يتمكن من تحقيقها عبر أي صفقات سياسية، في إشارة إلى محاولات الضغط الخارجي. وأكدت أن غزة ستظل أرضًا محررة بسواعد أهلها ومجاهديها، وستبقى عصية على الاحتلال وأي قوى خارجية.