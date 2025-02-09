صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأحد

ارتفعت مؤشرات البورصة، بصورة جماعية في بداية تعاملات جلسة، اليوم الأحد - أولي جلسات الأسبوع، 9 فبراير 2025.

أداء مؤشرات البورصة

وصعد المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.37%، ليغلق عند مستوى 30,122.64 نقطة، كما أرتفع مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.73%، ليغلق عند مستوى 3,189.05 نقطة.

كما صعد مؤشر "EWI- EGX70" بنسبة 0.75%، ليغلق عند مستوى 8,674.92 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.73%، ليغلق عند مستوى 11,818.05 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "EGXSP" بنسبة 1.09%، ليغلق عند مستوى 6,821.91 نقطة، وكذا أيضًا مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.21%، ليغلق عند مستوى 13,230.45 نقطة، كما صعد مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.44% ليغلق عند 37,388.89 نقطة.