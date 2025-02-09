الزراعة تنفذ برنامجا تدريبيا للسيطرة على الكلاب الضالة ومكافحة مرض السعار بشمال سيناء

نفذت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بالتعاون مع محافظة شمال سيناء برنامجًا تدريبيًا مكثفًا للأطباء البيطريين والعاملين بمديرية الطب البيطري بالمحافظة في مجال آليات التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة (الحرة) ومكافحة مرض السعار.

وتم تنفيذ البرنامج الذي استمر على مدار خمسة أيام، حيث تم افتتاح البرنامج بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، حيث رحب المحافظ بالحضور، معربًا عن شكره لوزير الزراعة على الاستجابة السريعة وإرسال المتخصصين من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتنفيذ التدريب حول آليات التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة (الحرة) ومكافحة مرض السعار.

وقد شمل البرنامج التدريبي مرحلتين رئيسيتين:

التدريب النظري: حيث تم تزويد المتدربين بالمعلومات الأساسية حول طرق التعامل مع الكلاب الضالة (الحرة)، واستخدام المعدات الحديثة، وآليات مكافحة مرض السعار.

التدريب العملي: تم تنفيذه باستخدام ماكتات (نماذج محاكاة)، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية لفرق التدريب إلى مناطق مختلفة بالمحافظة لتطبيق ما تم تعلمه على أرض الواقع.

كما تم تقسيم المتدربين إلى مجموعات عمل، وتدريبهم على استخدام معدات الصيد، وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل عضو في الفريق.

وشمل التدريب أيضًا زيارة مناطق عالية الكثافة بالكلاب الضالة، حيث تم تدريب الفرق على عمليات السيطرة على أعداد الكلاب، واستخدام اللقاحات والأدوات الحديثة لمكافحة مرض السعار.

يأتي هذا البرنامج في إطار تفعيل قانون رقم 29 لسنة 2023 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، والذي يهدف إلى تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من المخاطر الناجمة عن الحيوانات الضالة، وحماية الصحة العامة.

وإجتمع اللواء الدكتور/ خالد مجاور- محافظ شمال سيناء مع جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة بحضور المختصين من الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتناول الاجتماع التركيز على المشاركة المجتمعية وضرورة تكاتف جهود كافة الجهات التنفيذية للحد من ظاهرة انتشار الحيوانات الحرة وإستمرار التعاون مع وزارة الزراعة متمثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية لزيادة المشاركة المجتمعية والإرشاد والتوعية عن مخاطر المرض والحفاظ علي الصحه العامه وتنشيط السياحة بالمحافظة .

وانتقلت اللجنة من المختصين من الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمركز المصري للتدريب إلى معبر رفح البري بناءً على رغبة المسئولين عن المعبر للتعاون في المكافحة والسيطرة ووضع خطة مستقبلية للسيطرة على انتشار الحيوانات الحرة بنطاق المعبر وذلك للحفاظ على الصحة العامة.

ويُعد هذا البرنامج خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات الأطباء البيطريين والعاملين في مجال الطب البيطري بشمال سيناء، بما يمكنهم من مواجهة التحديات المتعلقة بانتشار الكلاب الضالة ومكافحة الأمراض المرتبطة بها مثل السعار، مما يسهم في تحقيق الأمن الصحي والبيئي للمحافظة وخلال الزيارة تم تحصين الكلاب المتواجدة إبان كإجراء احترازي وقائي للكلاب الحرة وحماية الإنسان والبيئة من انتشار الأمراض حفاظاً على أهالينا في شبه جزيرة سيناء والبيئة الصحية تحت مظلة صحة واحدة.