النيابة تستعلم عن الحالة الصحية للمصابين في حادث على الدائري بالسلام

تباشر نيابة السلام تحقيقاتها في واقعة مصرع شخص وإصابة 9 أخرين بحادث مروع على الطريق الدائري بمنطقة السلام، وأمرت بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة

كما أمرت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا للاستماع لأقوالهم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري في مدينة السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى اصطدام مينى باص وسيارة نقل أعلى الطريق، ونتج عنه وفاة شخص وإصابة 9 آخرين نقلوا جميعهم إلى المستشفى.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

