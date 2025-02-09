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الأحد 09 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

غدا.. المسيحيون يبدأون صوم يونان وسط استعدادات روحية خاصة

ارشيف
ارشيف
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يبدأ المسيحيون الاقباط الارثوذكس غدا صوم يونان ,المعروف ايضا باسم "صوم نينوي "و الذي يستمر لمدة ثلاثة ايام تخليدا لقصة يونان و اهل نينوي المذكورة في الكتاب المقدس.

 و يعد هذا الصوم من الاصوام الانقطاعية الصارمة حيث يمتنع الصائمون عن التناول الطعام و الشراب من الفجر حتي المساء مع التزام بتناول اطعمة نباتية فقط بعد انتهاء فترة الامتناع.

يرتبط هذا الصوم بقصة يونان ,الذي ابتلعه الحوت و مكث في جوفه ثلاثة ايام قبل ان يخرجه الله ,بعدما ندم و تاب عن عصيانه وكما استجاب اهل نينوي لتحذير يونان فاعلنوا صياما جماعيا و تابوا عن خطاياهم فرفع الله عنهم العقاب.

و لهذا يعتبر الصوم فرصة للتوبة و التامل الروحي و طلب الرحمة من الله حيث يحرص المؤمنون خلاله علي زيادة الصلوات وقراءة الكتاب المقدس و التقرب من الله باعمال الخير .

يستمر الصيام لمدة 3ايام فقط ,من الاثنين الي الاربعاء وياتي دائما قبل الصوم الكبير باسبوعين و يمارس كصوم انقطاعي ,حيث يمتنع الصائمون عن تناول الطعام والشراب حتي المساء و بعد فترة الامتناع يسمح فقط بتناول اطعمة ناتية خالية من اللحوم و منتجات الالبان ,و خلال ايام الصيام تقام قداسات وصلوات خاصة في الكنائس ,يتخللها تلاوة مزامير و صلوات توبة .

 

يختتم صوم يونان مساء الاربعاء ,حيث يعود الصائمون تدريجيا الي نظامهم الغذائي الطبيعي و يعتبر هذا الصوم بمثابة تمهيد للصوم الكبير الذي يبدا بعده باسبوعين و يعد من اهم و اطول الاصوام في الكنيسة .

 

 

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