حيل بسيطة للنجاة من الاختناق أثناء التواجد بمفردك.. تعرف عليها

كشفت الدكتورة ألبا كومار، المتخصصة في الطب العام، عن أبرز الحيل التي تساعد على النجاة من الاختناق عند التواجد بمفردك، وفقًا لما نشرته مجلة "ديلي ميل".

وقالت الدكتورة كومار إن الاختناق أثناء تناول الطعام يعد كابوسًا مرعبًا، خاصة لمن يعيشون بمفردهم، حيث قد لا يكون هناك أحد لإنقاذهم. ولذا، يجب معرفة الخطوات التي تساعد في النجاة في مثل هذه المواقف الحرجة، والتي تشمل إجراءات الطوارئ عند الاختناق.

وأوضحت أن أول خطوة هي الاتصال الفوري بالطوارئ مع إبقاء يديك حرتين، ثم السعال بقوة لمحاولة طرد العائق من مجرى الهواء.

يمكن تكرار السعال القوي والمتكرر للحصول على نتيجة أفضل.

وأضافت أنه يمكن وضع يدك فوق السرة مباشرة، بحيث يكون إبهامك أسفل القفص الصدري، ثم تشكيل قبضة واستخدام يدك الأخرى للإمساك بالقبضة والضغط بسرعة وقوة إلى الأعلى، مع تكرار الحركة حتى يتم تحرير مجرى الهواء. وفي حال عدم القدرة على ذلك، يمكن دفع البطن بقوة على جسم ثابت، مثل ظهر كرسي أو حافة طاولة، لإخراج العائق.