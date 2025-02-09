قصور الثقافة تختتم عروض نوادي مسرح الطفل بالإسكندرية

اختتم قصر ثقافة الأنفوشي عروض نوادي مسرح الطفل المجانية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بمحافظة الإسكندرية التي استمرت لمدة 6 أيام، في إطار برامج وزارة الثقافة.

العروض من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. چيهان حسن، وقدم بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية، بإشراف د. منال يمني.

تضمن اليوم الختامي عرضا مسرحيا بعنوان "ملوك والملك سمكمكوك"، لفرقة قصر ثقافة الشاطبي، تأليف وأشعار سامح الرزاقي، كيروجراف وإخراج سمر القصاص.

يقدم العرض في إطار غنائي استعراضي، وتدور أحداثه حول قصة "ملوك"، الفتاة الجميلة والمُحبّة للخير، التي تذهب في رحلة ممتعة إلى شاطئ البحر برفقة أصدقائها، وهناك تبدأ ببناء قصر من الرمال، وينشغل أصدقاؤها باللعب بعيدا عنها، فتغفو ملوك وتجد نفسها في حلم جميل.

في الحلم، يخرج من البحر الملك سمكموك وزوجته الملكة سمكموكة، ويطلبان مساعدة ملوك لإنقاذ مملكة البحر من الشرير شرغوش وأعوانه، الذين يلتهمون الأسماك الصغيرة ويطمعون في الاستيلاء على الحكم.

تنضم ملوك إلى المغامرة، ومع تفكيرها السليم وحسن تصرفها، تتعاون مع الأسماك الصغيرة للإيقاع بالأشرار والتصدي لهم.

يقدم العرض رسالة قوية مفادها أن العقل، والتفكير الحكيم، والتصرف السليم، إلى جانب الحب والتعاون، هي الأسلحة الحقيقية لمواجهة الشر والانتصار عليه.

"ملوك والملك سمكمكوك" أداء دينا محمد، فريدة أحمد، لمار البنا، هنا محمد، ريتاچ محمد، عدي محمد، هادر محمد، آسر البنا، أحمد سمير، صفا إسلام، أهله أحمد، حلا أحمد، أحمد درويش، نور فوزي، أيتن إبراهيم، ندا فوزي، فرح حسن، مايا محمد، محمود أمين، آدم محمد، محمود سعيد، إياد مصطفى، ساجد محمد، أيسل إبراهيم،

ركان رفعت، حمزة أيمن،بمشاركة ضيفة الشرف الفنانة إنچي مصطفى.

الاستعراضات لفرقة طلائع الشاطبي: عنان محمد، تاليا محمد، هنا إبراهيم، جودي هيثم، ملك محمد، سما محمد، غزل محمد، عدي محمد، هادر محمد، أحمد سمير، آسر البنا.

ديكور وتصميم وتنفيذ تسنيم أيمن، إضاءة جاسر الفرن، ڤيديو مابينج محمد المأموني، ألحان وتوزيع موسيقى كريم بيدق، ملابس دعاء عرابي، ماكياچ لينا محمود، إكسسوارات سمورة، تنفيذ صوت عمر غزال، هندسة صوتية محمد منصور، مخرج منفذ رودينا طارق، مساعد مخرج ماجي محمود، عبد الرحمن محمد، وأحمد محمد.

شهد العرض الفنان ممدوح حنفي، والفنانة أماني علي، مدير قصر ثقافة الأنفوشي، ولفيف من المثقفين، ولجنة التحكيم المكونة من الكاتب والناقد يسري حسان، المهندس محمود جمال، المخرجة ندى عفيفي، والمخرج عمرو حمزة، مقرر اللجنة.

وشارك فرع ثقافة الإسكندرية بـ 6 عروض مسرحية، ضمن الموسم الجديد من تجربة نوادي مسرح الطفل التي تقدمها هيئة قصور الثقافة لتنمية قدرات ومهارات الأطفال، وتناقش قضاياهم بطريقة مبتكرة وجاذبة.

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