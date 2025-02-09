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الأحد 09 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاتحاد الأوروبي يهنئ لبنان على تشكيل الحكومة الجديدة

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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هنأ الاتحاد الأوروبي لبنان على تشكيل الحكومة الجديدة، متمنيا لرئيس الوزراء نواف سلام، والحكومة بأكملها النجاح الكامل في تحقيق تطلعات الشعب اللبناني.
وتقدمت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كاجا كالاس - في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي، اليوم /الأحد/ - بالتهنئة بشكل خاص إلى يوسف رجي، على تعيينه وزيرا للخارجية اللبنانية وشئون المغتربين، وأعربت عن تطلعها إلى العمل معه.
وذكر البيان أن "الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه الثابت للشعب اللبناني، خاصة لإعادة بناء مؤسسات الدولة القادرة على الوفاء بمهامها في خدمة جميع المواطنين. واستعداده لدعم الحكومة الجديدة في المضي قدما بأجندة إصلاحية وتطلعية وإعادة إطلاق شراكة الاتحاد الأوروبي ولبنان، بما في ذلك من خلال عقد مجلس الشراكة هذا العام".
 

الاتحاد الأوروبي لبنان