أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف إقليم "زابوروجيا" 342 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

/ أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم "زابوروجيا" الأوكراني إيفان فيدوروف اليوم /الأحد/ أن 4 مدنيين أُصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة جراء 342 هجومًا شنته القوات الروسية على الإقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال فيدوروف - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - إن الجيش الروسي شن 342 هجوما على 11 موقعًا في زابوروجيا؛ مما أسفر عن إصابة شخصين بالغين وطفلين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضاف المسئول الأوكراني أن الروس نفذوا إجمالي 23 غارة جوية على بلدات "مارييفكا وستيبنوهيرسك وهوليايبول ومالي شيرباكي"، في حين هاجمت 163 طائرة بدون طيار من مختلف التعديلات بلدات كاميانسكي وهوليايبول وششيرباكي ونوفوداريفكا ومالا توكماشكا وشاريفني ونوفوداريفكا، بينما تعرضت مناطق كاميانسكي وهوليايبول وششيرباكي ونوفوداريفكا لقصف 5 صواريخ متعددة الإطلاق.

وأشار فيدوروف إلى أنه تم تنفيذ 151 ضربة مدفعية على أراضي "كاميانسكي وهوليابول وششيرباكي ونوفودانيليفكا وأوملينيك ومالا توكماشكا وشاريفني ونوفوداريفكا"، بينما كانت هناك 20 تقريرًا عن أضرار لُحقت بالشقق والمنازل الخاصة والسيارات.

