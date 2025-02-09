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الأحد 09 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل أرض زراعية بالواحات

ارشيفيه
ارشيفيه
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لقي عامل مصرعه صعقا بالكهرباء داخل أرض زراعية بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية بالجيزة.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بمصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل أرض زراعية بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد عامل بالأرض ملك والده تعرض للصعق من سلك كهربائي مكشوف مما تسبب في مصرعه، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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