تداول 19 ألف طن بضائع متنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن تواجد 11 سفينة على أرصفة موانئ الهيئة، حيث تم تداول 19000 طن من البضائع العامة والمتنوعة، بالإضافة إلى 1081 شاحنة و700 سيارة.

شملت حركة الواردات 9000 طن من البضائع، 606 شاحنة و694 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 10000 طن من البضائع، 475 شاحنة و6 سيارات.

كما يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة "الحرية" للمغادرة، فيما استقبل الميناء أمس أربع سفن هي "سينا"، "الحرية"، "أمل" و"Alcudia Express".

وغادرت السفينتان "دليلة" و"بوسيدون إكسبريس". في ميناء نويبع، تم تداول 4000 طن من البضائع و420 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الأربع وهي "بريدج"، "كوين نفرتيتي"، "آور" و"آيلة".

أما في ميناء بورتوفيق، فقد استقبلت السفينة "KORAL SEDRA" محملة بـ2000 طن من البروبلين قادمة من الإمارات، بينما وصلت السفينتان "LILY OF SEA" و"SEA WAVE2" محملتين بـ585 سيارة بوزن 1170 طن قادمة من جدة.

وبلغ إجمالي عدد الركاب الذين وصلوا وغادروا موانئ الهيئة 1755 راكبًا.